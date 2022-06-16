В Варшаве открыли центр помощи украинцам
Для этого в польской столице был открыт еще один центр помощи. Там украинцы смогут получить психологическую помощь и учить язык, а их дети учиться дистанционно.
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В центре помощи есть возможность:
- учить польский язык;
- получить психологическую помощь;
- украинские дети могут учиться дистанционно на специальных местах.
Отмечается, что есть 120 мест, полностью подготовленных для дистанционного обучения. Кроме того, есть клуб матери и ребенка и молодежный клуб.
Как работает центр помощи
Центр расположен в Варшаве по улице Товарова 25А. Он будет работать с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и по субботам – с 9:00 до 15:00.
Его организовали банк "Alior", UNICEF Polska и администрацией Варшавы.
Я надеюсь, что этот Центр в определенной степени поможет в решении текущих вопросов и станет вдохновением для других городов, других банков или учреждений по созданию таких мест,
– подчеркнул вице-президент банка Гжегож Ольшевский.
К слову, это уже четвертое место, которое запустили в Варшаве. В целом, как сообщили в столичной мэрии, планируют открыть сорок таких мест.
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