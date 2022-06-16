У Варшаві відкрили центр допомоги українцям
Для цього у польській столиці відкрили ще один центр допомоги. Там українці зможуть отримати психологічну допомогу та вчити мову, а їхні діти навчатися дистанційно.
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У центрі допомоги є можливість:
- вчити польську мову;
- отримати психологічну допомогу;
- українські діти можуть навчатися дистанційно за спеціальними місцями.
Зазначається, що 120 місць, повністю підготовлених для дистанційного навчання. Крім того, є клуб матері та дитини і молодіжний клуб.
Як працює центр допомоги
Центр розташований у Варшаві на вулиці Товарова 25А. Він працюватиме з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00 та по суботах — з 9:00 до 15:00.
Його організували банк "Alior", UNICEF Polska та адміністрацією Варшави.
Я сподіваюся, що цей Центр певною мірою допоможе у вирішенні поточних питань і стане натхненням для інших міст, для інших банків чи установ щодо створення таких місць,
– підкреслив віцепрезидент банку Ґжеґож Ольшевський.
До слова, це вже четверте подібне місце, яке запустили у Варшаві. Загалом, як повідомили у столичній мерії, ще планують відкрити сорок таких місць.
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