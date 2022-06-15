Кажуть, новий Veturilo покликаний задовольнити очікування навіть найвибагливіших користувачів. Розповідаємо, які зміни чекають на сервіс з оренди міських велосипедів у Варшаві.

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Що нового зможе запропонувати користувачам сервіс Veturilo

Насамперед планують відмовитися від існуючих стендів з електрозамком. Тому ухвалено рішення збудувати абсолютно нові станції.

Кожна з точок прокату складатиметься зі звичайних стендів у вигляді так званих перевернутих букв U.

Стійок буде стільки, скільки велосипедів, а це щонайменше 3000. Всі вони належатимуть місту. Завдяки цьому на орендованих велосипедах можна буде їздити і поза сезоном Veturilo.

У кожного велосипеда буде замок для колеса та GPS-приймач. Сама станція також буде оснащена GPS, що дозволить визначити "район станції", куди слід здати велосипед.

Крім цього, завдяки оновленню замків, велосипеди можна буде залишати за межами станцій. Щоправда, за це доведеться доплатити.

Новий Veturilo повинен мати максимальну кількість велосипедів 5500. Однак основа складатиметься з 3000 велосипедів, що будуть закріплені за 300 станціями по всій Варшаві.

Очікується, що новий оператор системи постачатиме стандартні міські велосипеди, які повинні бути зручні, оснащені багажником та великими колесами. Зрозуміло, вони повинні бути ще максимально міцними, щоб витримувати часте використання, а також "антивандальними", тобто з якомога меншою кількістю рухомих деталей, що легко відгвинчуються.

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Нові ціни на велосипеди Veturilo

Низка нововведень вимагає перегляд прейскуранта оренди міських двоколісних. Таке рішення входить до компетенції Варшавської Ради. Технічно буде змога запровадити гнучкий тариф зі знижками для деяких груп (це можуть бути, наприклад, студенти, медики, пенсіонери). Конкретні цифри наразі не беруться називати.

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