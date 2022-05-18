У Варшаві відкрили перший центр Дія.Бізнес для безкоштовних консультацій українців

18 травня 2022 , 12:10
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Джерело:

Міністерство цифрової трансформації України

З початку російського вторгнення до України Польща прийняла понад 3,3 мільйона біженців. Разом з тим, у багатьох наших підприємців є потреба продовжувати свій бізнес у сусідній країні, тож у Мінцифрі вирішили підтримати та допомогти українцям у цій справі за кордоном.

Так, Міністерство цифрової трансформації України відкрили перший центр Дія.Бізнес за кордоном. Розташований він у Варшаві.

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Відтепер тимчасово переселені українці зможуть безоплатно проконсультуватися в Польщі щодо відкриття бізнесу в чужій країні, отримати інформацію про статус біженця або інші підстави, які дозволять перебувати на території Польщі тривалий час та багато іншого.

Які послуги надаватимуть українцям у центрі Дія.Бізнес в Варшаві

  • Консультація щодо започаткування своєї справи в Польщі, а також можна дізнатися про особливості ведення бізнесу за кордоном.
  • Фахівці пояснять усі нюанси перебування в Польщі на час воєнного стану в Україні.
  • Можна отримати інформацію щодо проживання та працевлаштування на території Польщі. Експерти нададуть екстрені контакти та перелік корисних ресурсів.
  • Стане доступна дорожня карта, що надаватиметься за запитом на відкриття МСБ. Вона міститиме всю інформацію про законодавчі норми Польщі, а також інформацію щодо найкращих практик ведення бізнесу в Польщі зокрема та Європі загалом, податкового навантаження, спрощеної реєстраційної системи, ресурсів підтримки бізнесу та інше.
  • Консультація про особливості отримання статусу біженця або про інші правові підстави перебування на території Польщі.

Де знайти Дія.Бізнес у Варшаві

  • Центр розташований за адресою Bagatela, 12.
  • Відвідування та отримання консультацій у варшавському центрі допомоги українським підприємцям відбувається за попередньою реєстрацією. Форма доступна за посиланням.
До слова! Онлайн-портал Дія.Бізнес запрацював в Україні ще у лютому 2020 року за підтримки компанії Mastercard. На ресурсі є вся необхідна інформація для заснування та розвитку власної справи, а також можна отримати майже 70 видів безоплатних онлайн-консультацій, пройти навчання в Національній онлайн-школі для підприємців, дізнатись актуальні новини про можливості для розвитку бізнесу, а також скористатися великою кількістю цифрових сервісів. З моменту запуску проєкту, портал Дія.Бізнес відвідали вже понад 1,5 мільйона користувачів та було проведено понад 5200 консультацій.
Автор: Назарій Сорока