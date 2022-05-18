Так, Министерство цифровой трансформации Украины открыли первый центр Дия.Бизнес за границей. Расположен он в Варшаве.

Это интересно Как бы ни падал, нужно вставать и идти: история украинки, которая из-за войны приехала в Польшу

Теперь временно переселенные украинцы смогут безвозмездно проконсультироваться в Польше относительно открытия бизнеса в чужой стране, получить информацию о статусе беженца или других основаниях, которые позволят находиться на территории Польши длительное время и многое другое.

Какие услуги будут предоставлять украинцам в центре Дия.Бизнес в Варшаве

Консультации по открытии своего дела в Польше, а также можно узнать об особенностях ведения бизнеса за рубежом.

Специалисты объяснят все нюансы пребывания в Польше во время военного положения в Украине.

Можно получить информацию о проживании и трудоустройстве на территории Польши. Эксперты предоставят экстренные контакты и список полезных ресурсов.

Станет доступна дорожная карта, предоставляемая по запросу на открытие МСБ. Она будет содержать всю информацию о законодательных нормах Польши, а также информацию о наилучших практиках ведения бизнеса в Польше в частности и Европе в целом, налоговой нагрузке, упрощенной регистрационной системе, ресурсах поддержки бизнеса и прочее.

Консультация об особенностях получения статуса беженца или других правовых основаниях пребывания на территории Польши.

Где найти Дия.Бизнес в Варшаве

Центр находится по адресу Bagatela, 12.

Посещение и получение консультаций в варшавском центре помощи украинским предпринимателям проходит по предварительной регистрации. Форма доступна по ссылке .