Так, Министерство цифровой трансформации Украины открыли первый центр Дия.Бизнес за границей. Расположен он в Варшаве.
Это интересно Как бы ни падал, нужно вставать и идти: история украинки, которая из-за войны приехала в Польшу
Теперь временно переселенные украинцы смогут безвозмездно проконсультироваться в Польше относительно открытия бизнеса в чужой стране, получить информацию о статусе беженца или других основаниях, которые позволят находиться на территории Польши длительное время и многое другое.
Какие услуги будут предоставлять украинцам в центре Дия.Бизнес в Варшаве
- Консультации по открытии своего дела в Польше, а также можно узнать об особенностях ведения бизнеса за рубежом.
- Специалисты объяснят все нюансы пребывания в Польше во время военного положения в Украине.
- Можно получить информацию о проживании и трудоустройстве на территории Польши. Эксперты предоставят экстренные контакты и список полезных ресурсов.
- Станет доступна дорожная карта, предоставляемая по запросу на открытие МСБ. Она будет содержать всю информацию о законодательных нормах Польши, а также информацию о наилучших практиках ведения бизнеса в Польше в частности и Европе в целом, налоговой нагрузке, упрощенной регистрационной системе, ресурсах поддержки бизнеса и прочее.
- Консультация об особенностях получения статуса беженца или других правовых основаниях пребывания на территории Польши.
Где найти Дия.Бизнес в Варшаве
- Центр находится по адресу Bagatela, 12.
- Посещение и получение консультаций в варшавском центре помощи украинским предпринимателям проходит по предварительной регистрации. Форма доступна по ссылке.