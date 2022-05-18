Так, Міністерство цифрової трансформації України відкрили перший центр Дія.Бізнес за кордоном. Розташований він у Варшаві.
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Відтепер тимчасово переселені українці зможуть безоплатно проконсультуватися в Польщі щодо відкриття бізнесу в чужій країні, отримати інформацію про статус біженця або інші підстави, які дозволять перебувати на території Польщі тривалий час та багато іншого.
Які послуги надаватимуть українцям у центрі Дія.Бізнес в Варшаві
- Консультація щодо започаткування своєї справи в Польщі, а також можна дізнатися про особливості ведення бізнесу за кордоном.
- Фахівці пояснять усі нюанси перебування в Польщі на час воєнного стану в Україні.
- Можна отримати інформацію щодо проживання та працевлаштування на території Польщі. Експерти нададуть екстрені контакти та перелік корисних ресурсів.
- Стане доступна дорожня карта, що надаватиметься за запитом на відкриття МСБ. Вона міститиме всю інформацію про законодавчі норми Польщі, а також інформацію щодо найкращих практик ведення бізнесу в Польщі зокрема та Європі загалом, податкового навантаження, спрощеної реєстраційної системи, ресурсів підтримки бізнесу та інше.
- Консультація про особливості отримання статусу біженця або про інші правові підстави перебування на території Польщі.
Де знайти Дія.Бізнес у Варшаві
- Центр розташований за адресою Bagatela, 12.
- Відвідування та отримання консультацій у варшавському центрі допомоги українським підприємцям відбувається за попередньою реєстрацією. Форма доступна за посиланням.