Так, Міністерство цифрової трансформації України відкрили перший центр Дія.Бізнес за кордоном. Розташований він у Варшаві.

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Відтепер тимчасово переселені українці зможуть безоплатно проконсультуватися в Польщі щодо відкриття бізнесу в чужій країні, отримати інформацію про статус біженця або інші підстави, які дозволять перебувати на території Польщі тривалий час та багато іншого.

Які послуги надаватимуть українцям у центрі Дія.Бізнес в Варшаві

Консультація щодо започаткування своєї справи в Польщі, а також можна дізнатися про особливості ведення бізнесу за кордоном.

Фахівці пояснять усі нюанси перебування в Польщі на час воєнного стану в Україні.

Можна отримати інформацію щодо проживання та працевлаштування на території Польщі. Експерти нададуть екстрені контакти та перелік корисних ресурсів.

Стане доступна дорожня карта, що надаватиметься за запитом на відкриття МСБ. Вона міститиме всю інформацію про законодавчі норми Польщі, а також інформацію щодо найкращих практик ведення бізнесу в Польщі зокрема та Європі загалом, податкового навантаження, спрощеної реєстраційної системи, ресурсів підтримки бізнесу та інше.

Консультація про особливості отримання статусу біженця або про інші правові підстави перебування на території Польщі.

Де знайти Дія.Бізнес у Варшаві

Центр розташований за адресою Bagatela, 12.

Відвідування та отримання консультацій у варшавському центрі допомоги українським підприємцям відбувається за попередньою реєстрацією. Форма доступна за посиланням.

До слова! Онлайн-портал Дія.Бізнес запрацював в Україні ще у лютому 2020 року за підтримки компанії Mastercard. На ресурсі є вся необхідна інформація для заснування та розвитку власної справи, а також можна отримати майже 70 видів безоплатних онлайн-консультацій, пройти навчання в Національній онлайн-школі для підприємців, дізнатись актуальні новини про можливості для розвитку бізнесу, а також скористатися великою кількістю цифрових сервісів. З моменту запуску проєкту, портал Дія.Бізнес відвідали вже понад 1,5 мільйона користувачів та було проведено понад 5200 консультацій.