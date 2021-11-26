Дворівневу фінську сауну на воді встановила адміністрація району Dzielnica Wisła. Проєкт профінансували із цивільного бюджету Варшави.

Читайте також Двічі емігрували й створили вигідний бізнес в Польщі: як українці вперто йшли до успіху

Сауна працюватиме щодня

Фінська сауна на Віслі буде відкритою для відвідувачів кожного протягом року. Там зможе одночасно перебувати до 8 людей. Всередині встановили велике панорамне вікно, з якого відкривається гарний краєвид. Для охочих організовуватимуть спеціальні лекції, під час яких розповідатимуть, яку користь приносить відвідування сауни.

Довідка. Сауна розташована у Черняківському порту поблизу вулиці Заруського, 3. Працюватиме вона кожного дня – з 6:00 до 00:00.

Зазначимо, що за попередньою домовленістю сауну можна буде повністю орендувати, наприклад – для святкування у компанії друзів. Втім, у скільки обійдеться така розвага – поки що невідомо.



Фінська сауна на Віслі / Фото UM Warszawa​



Вид, який відкривається з сауни / Фото UM Warszawa



У Варшаві відкрили дерев'яну сауну / Фото UM Warszawa​

Як відвідати сауну безкоштовно

Упродовж першого тижня роботи відвідувачам взагалі не доведеться платити за вхід. Після цього безкоштовними будуть лише певні години: з 8:00 до 12:00, з 14:00 до 15:00 та з 17:00 до 18:00.

У інший час за годину у сауні доведеться платити від 25 до 35 злотих (від 162 до 227 гривень). Якщо ж мовиться про 2 години, ціна коливатиметься від 45 до 55 злотих (від 292 до 357 гривень).