Двухуровневую финскую сауну на воде установила администрация района Dzielnica Wisła. Проект был профинансирован из гражданского бюджета Варшавы.

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Сауна будет работать каждый день

Финская сауна на Висле будет открыта для посетителей каждого в течение года. Там сможет одновременно находиться до 8 человек. Внутри установлено большое панорамное окно, из которого открывается красивый пейзаж. Для желающих будут организовывать специальные лекции, во время которых будут рассказывать, какую пользу приносит посещение сауны.

Справка. Сауна расположена в Черняковском порту вблизи улицы Зарусского, 3. Она будет работать каждый день – с 6:00 до 00:00.

Отметим, что по предварительной договоренности сауну можно будет полностью арендовать, например для празднования в компании друзей. Впрочем, во сколько обойдется такое развлечение пока неизвестно.



Финская сауна на Висле / Фото UM Warszawa



Вид, открывающийся из сауны / Фото UM Warszawa



В Варшаве открыли деревянную сауну / Фото UM Warszawa

Как посетить сауну бесплатно

В течение первой недели работы посетителям вообще не придется платить за вход. После этого бесплатными будут только определенные часы: с 8:00 до 12:00, с 14:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00.

В другое время за час в сауне придется платить от 25 до 35 злотых (от 162 до 227 гривен). Если же речь идет о 2 часах, цена будет колебаться от 45 до 55 злотых (от 292 до 357 гривен).