Двухуровневую финскую сауну на воде установила администрация района Dzielnica Wisła. Проект был профинансирован из гражданского бюджета Варшавы.
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Сауна будет работать каждый день
Финская сауна на Висле будет открыта для посетителей каждого в течение года. Там сможет одновременно находиться до 8 человек. Внутри установлено большое панорамное окно, из которого открывается красивый пейзаж. Для желающих будут организовывать специальные лекции, во время которых будут рассказывать, какую пользу приносит посещение сауны.
Отметим, что по предварительной договоренности сауну можно будет полностью арендовать, например для празднования в компании друзей. Впрочем, во сколько обойдется такое развлечение пока неизвестно.
Финская сауна на Висле / Фото UM Warszawa
Вид, открывающийся из сауны / Фото UM Warszawa
В Варшаве открыли деревянную сауну / Фото UM Warszawa
Как посетить сауну бесплатно
В течение первой недели работы посетителям вообще не придется платить за вход. После этого бесплатными будут только определенные часы: с 8:00 до 12:00, с 14:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00.
В другое время за час в сауне придется платить от 25 до 35 злотых (от 162 до 227 гривен). Если же речь идет о 2 часах, цена будет колебаться от 45 до 55 злотых (от 292 до 357 гривен).