У Варшаві тепер можна орендувати електричні велосипеди Bolt
Джерело:Noizz
Не так давно у світі відзначали Всесвітній день велосипеда. З нагоди свята компанія Bolt запустила у Варшаві прокат ще одного виду індивідуального транспорту.
Мовиться про електричні велосипеди. Оскільки в європейських містах доволі популярні сервіси з прокату екологічного виду транспорту, у Bolt вирішили розширити лінійку своїх пропозицій. Представники компанії запевняють, що нові велосипеди прослужать до 5 років.
Актуально Пристрасті щодо безвізу: чи можна в'їхати до Польщі після того, як 90 днів вичерпані
Велосипедна система працюватиме так само, як система прокату електронних самокатів Bolt, дозволяючи вам вільно пересуватися та паркуватися. Якщо у вас вже є програма Bolt, вона побачить оновлений значок прокату самокатів, де ви зможете знайти велосипеди,
– йдеться у заяві Bolt.
Електровелосипеди Bolt у Варшаві / Фото noizz
Технічні характеристики електричних велосипедів Bolt
- Розганяються байки до 20 кілометрів на годину.
- Екран сповіщає водія про рівень заряду акумулятора та поточну швидкість.
- Велосипеди мають барабанні гальма.
- Усі колеса стійкі до проколів.
- Запас ходу – до 65 кілометрів.
Електричні велосипеди Bolt на сьогодні доступні у чотирьох польських містах: Бидгощ, Краків, Ольштин та Варшава.
Вам може бути цікаво – Євросоюз готує 7 пакет санкцій: деталі дивіться у відео