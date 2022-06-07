Речь идет об электрических велосипедах. Поскольку в европейских городах довольно популярные сервисы по прокату экологического вида транспорта, в Bolt решили расширить линейку своих предложений. Представители компании уверяют, что новые велосипеды прослужат до 5 лет.
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Велосипедная система будет работать так же, как система проката электронных самокатов Bolt, позволяя вам свободно передвигаться и парковаться. Если у вас есть программа Bolt, она увидит обновленный значок проката самокатов, где вы сможете найти велосипеды,
– говорится в заявлении Bolt.
Электровелосипеды Bolt в Варшаве / Фото noizz
Технические характеристики электрических велосипедов Bolt
- Разгоняются байки до 20 километров в час.
- Экран уведомляет водителя об уровне заряда аккумулятора и текущей скорости.
- Велосипеды имеют барабанные тормоза.
- Все колеса устойчивы к проколам.
- Запас хода – до 65 километров.
Электрические велосипеды Bolt сегодня доступны в четырех польских городах: Быдгощ, Краков, Ольштын и Варшава.
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