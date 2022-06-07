Мовиться про електричні велосипеди. Оскільки в європейських містах доволі популярні сервіси з прокату екологічного виду транспорту, у Bolt вирішили розширити лінійку своїх пропозицій. Представники компанії запевняють, що нові велосипеди прослужать до 5 років.

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Велосипедна система працюватиме так само, як система прокату електронних самокатів Bolt, дозволяючи вам вільно пересуватися та паркуватися. Якщо у вас вже є програма Bolt, вона побачить оновлений значок прокату самокатів, де ви зможете знайти велосипеди,

– йдеться у заяві Bolt.

Вартість оренди – 50 грошів за 1 хвилину поїздки.



Електровелосипеди Bolt у Варшаві / Фото noizz

Технічні характеристики електричних велосипедів Bolt

Розганяються байки до 20 кілометрів на годину.

Екран сповіщає водія про рівень заряду акумулятора та поточну швидкість.

Велосипеди мають барабанні гальма.

Усі колеса стійкі до проколів.

Запас ходу – до 65 кілометрів.

Електричні велосипеди Bolt на сьогодні доступні у чотирьох польських містах: Бидгощ, Краків, Ольштин та Варшава.

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