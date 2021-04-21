У Варшаві починають працювати тераси попри заборону: фото

Згідно з чинними обмеженнями, ресторани, кафе, бари та інші заклади громадського харчування у Польщі можуть працювати лише на виніс. Втім, заклади вже активно почали облаштовувати тераси. Деякі навіть приймають відвідувачів.

Раніше влада говорила про плани щодо відкриття літніх терас, але поки що офіційного дозволу на це не було. Тож власники ресторанів та кав'ярень, які виставляють перед своїми закладами столики й стільці, роблять це на власний ризик.

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Чи безпечні тераси

До цього власники ресторанного бізнесу неодноразово висловлювали своє незадоволення карантинними заходами. Зокрема, Гастрономічна торгова палата Польщі вважає, що заборона на відкриття літніх терас є необґрунтованою.

Ми розуміємо пандемічну ситуацію в Польщі, але ми рішуче вказуємо на те, що, за оцінками експертів, ймовірність передачі вірусу на відкритому повітрі є у 20 разів нижчою,

– заявляють представники Гастрономічної торгової палати Польщі.

Вони також нагадали про дослідження ірландських вчених, яке припускає, що лише 1 людина на 1000 випадків може заразитися коронавірусом за межами закритих приміщень.

Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere

Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere

Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere

Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere

Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere

Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere

Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere

Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere