В Варшаве начинают работать террасы несмотря на запрет: фото
Согласно действующим ограничениям, рестораны, кафе, бары и другие заведения общественного питания в Польше могут работать только на вынос. Но заведения уже активно начали обустраивать террасы. Некоторые даже принимают посетителей.
Источник:телеграм-канал @polandishere
Ранее власти говорили о планах по открытию летних террас, но пока официального разрешения на это не было. Поэтому владельцы ресторанов и кафе, которые выставляют перед своими заведениями столики и стулья, делают это на свой страх и риск.
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Безопасны ли террасы
До этого владельцы ресторанного бизнеса неоднократно выражали свое недовольство карантинными мероприятиями. В частности, Гастрономическая торговая палата Польши считает запрет на открытие летних террас необоснованным.
Мы понимаем пандемическую ситуацию в Польше, но мы решительно указываем на то, что, по оценкам экспертов, вероятность передачи вируса на открытом воздухе в 20 раз ниже,
– заявляют представители гастрономической торговой палаты Польши.
Они также напомнили исследования ирландских ученых, которое предполагает, что всего 1 человек на 1000 случаев может заразиться коронавирусом за пределами закрытых помещений.
Заведения общественного питания в Варшаве начали обустраивать террасы / Фото телеграмм канал @polandishere
Заведения общественного питания в Варшаве начали обустраивать террасы / Фото телеграмм канал @polandishere
Заведения общественного питания в Варшаве начали обустраивать террасы / Фото телеграмм канал @polandishere
Заведения общественного питания в Варшаве начали обустраивать террасы / Фото телеграмм канал @polandishere
Заведения общественного питания в Варшаве начали обустраивать террасы / Фото телеграмм канал @polandishere
Заведения общественного питания в Варшаве начали обустраивать террасы / Фото телеграмм канал @polandishere
Заведения общественного питания в Варшаве начали обустраивать террасы / Фото телеграмм канал @polandishere
Заведения общественного питания в Варшаве начали обустраивать террасы / Фото телеграмм канал @polandishere
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