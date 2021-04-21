У Варшаві починають працювати тераси попри заборону: фото
Згідно з чинними обмеженнями, ресторани, кафе, бари та інші заклади громадського харчування у Польщі можуть працювати лише на виніс. Втім, заклади вже активно почали облаштовувати тераси. Деякі навіть приймають відвідувачів.
Джерело:телеграм-канал @polandishere
Раніше влада говорила про плани щодо відкриття літніх терас, але поки що офіційного дозволу на це не було. Тож власники ресторанів та кав'ярень, які виставляють перед своїми закладами столики й стільці, роблять це на власний ризик.
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Чи безпечні тераси
До цього власники ресторанного бізнесу неодноразово висловлювали своє незадоволення карантинними заходами. Зокрема, Гастрономічна торгова палата Польщі вважає, що заборона на відкриття літніх терас є необґрунтованою.
Ми розуміємо пандемічну ситуацію в Польщі, але ми рішуче вказуємо на те, що, за оцінками експертів, ймовірність передачі вірусу на відкритому повітрі є у 20 разів нижчою,
– заявляють представники Гастрономічної торгової палати Польщі.
Вони також нагадали про дослідження ірландських вчених, яке припускає, що лише 1 людина на 1000 випадків може заразитися коронавірусом за межами закритих приміщень.
Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere
Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere
Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere
Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere
Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere
Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere
Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere
Заклади харчування у Варшаві почали облаштовувати тераси / Фото телеграм-канал @polandishere
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