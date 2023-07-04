З Варшави до Лодзі та Вроцлава запустять швидкісні потяги

Ділянку дороги до Лодзі вже спроєктували. Розпочати роботи планують наступного року, а завершити – до 2027 року.

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Компанія "Центральний транспортний порт" підписала контракти на проєктування першої ділянки високошвидкісної залізниці в Польщі – з Варшави до Лодзі. Нові залізничні колії до Вроцлава мають з'явитися трохи згодом.

STH – це передусім новий проєкт транспортної мережі в Польщі. У його серці буде великий аеропорт і буде доповнено "спицями" потягів, що розійдуться по всіх куточках країни,

– каже Радослав Кантак, член правління CPK з інвестицій у залізницю.

Про аеропорт, безумовно, говорять найбільше, а супутнім інвестиціям приділяють небагато часу. Між тим, особливо на польських залізницях можуть виявитися вирішальними.

Ось так виглядатиме Центральний комунікаційний порт / Візуалізація з warszawa.naszemiasto.pl

Сьогодні лише одне сполучення на день між Вроцлавом і Варшавою дає змогу подорожі займати менш як 4 години, а більшість із них триває від 4,5 годин до навіть 6 годин. Як повідомив представник ЦКП із залізничних інвестицій, реалізація інвестиції швидкісної залізниці на цій ділянці дасть можливість добиратися між цими містами за дві години або навіть трохи менше.

Вся інфраструктура та геометрія підготовлена ​​так, що потяги можуть рухатися з максимальною швидкістю 350 кілометрів за годину. З іншого боку, рухомий склад, який перевізники матимуть у своєму розпорядженні в день відкриття, ймовірно, дозволить розвивати максимальну швидкість 250 кілометрів за годину.

Потяги з Варшави до Лодзі рухатимуться зі швидкістю 350 кілометрів за годину / Візуалізація з warszawa.naszemiasto.pl

Незабаром будуть перші роботи

Як заявляють, з Варшави до Лодзі (без хабу, тобто аеропорту), етап проєктування добігає кінця. Будівельні роботи мають розпочатися на рубежі першого та другого кварталу 2024 року, а завершитися до 2027 року.

Завершення робіт на маршруті від Лодзі до Варшави заплановане на кінець 2027 року, як додає Радослав Кантак, слід враховувати сертифікацію, яка відкладе відкриття маршруту для руху до 2028 року.