Из Варшавы в Лодзь и Вроцлав запустят скоростные поезда

Участок дороги в Лодзь уже спроектирован. Начать работы планируют в следующем году, а завершить – к 2027 году.

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Компания "Центральный транспортный порт" подписала контракты на проектирование первого участка высокоскоростной железной дороги в Польше – из Варшавы в Лодзь. Новые железнодорожные пути во Вроцлав должны появиться чуть позже.

STH – это, прежде всего, новый проект транспортной сети в Польше. В его сердце будет большой аэропорт и будет дополнено "спицами" поездов, которые разойдутся по всем уголкам страны,

– говорит Радослав Кантак, член правления CPK по инвестициям в железную дорогу.

Об аэропорте, безусловно, говорят больше всего, а сопутствующим инвестициям уделяют немного времени. Между тем особенно на польских железных дорогах могут оказаться решающими.

Так будет выглядеть Центральный коммуникационный порт / Визуализация с warszawa.naszemiasto.pl

Сегодня только одно сообщение между Вроцлавом и Варшавой дает возможность путешествия занимать менее 4 часов, а большинство из них длится от 4,5 часа до даже 6 часов. Как сообщил представитель ЦКП по железнодорожным инвестициям, реализация инвестиции скоростной железной дороги на этом участке позволит добираться между этими городами за два часа или даже чуть меньше.

Вся инфраструктура и геометрия подготовлена так, что поезда могут двигаться с максимальной скоростью 350 км/ч. С другой стороны, подвижной состав, который перевозчики будут располагать в день открытия, вероятно позволит развивать максимальную скорость 250 километров в час.

Поезда из Варшавы в Лодзь будут двигаться со скоростью 350 километров в час / Визуализация из warszawa.naszemiasto.pl

В скором времени будут первые работы

Как заявляют, из Варшавы в Лодзь (без хаба, то есть аэропорта), этап проектирования подходит к концу. Строительные работы должны начаться на рубеже первого и второго кварталов 2024 года, а завершиться к 2027 году.

Завершение работ на маршруте от Лодзи до Варшавы намечено на конец 2027 года, как добавляет Радослав Кантак, следует учитывать сертификацию, которая отложит открытие маршрута для движения до 2028 года.