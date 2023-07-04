Біля пунктів пропуску на українсько-польському кордоні утворились кілометрові черги. Рух активізувався через сезон відпусток: люди виїздять до Польщі, щоб далі подорожувати до інших країн. За добу 2 липня українсько-польський кордон перетнули 75 тисяч людей.

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Обирайте інші області

На сьогоднішній ранок черги залишаються на таких пунктах пропуску:

"‎Устилуг"

"‎Шегині"

"‎Нижанковичі"

Прикордонна служба рекомендує українцям, які прямують через Польщу транзитом, обирати для виїзду з України Закарпатську та Чернівецьку області.

Саме ділянка кордону України з Польщею є найбільш завантаженою з усіх можливих. Часом там можна простояти аж до доби. Тож у ДПСУ просять громадян не влаштовувати скандалів на пунктах пропуску через затримки.

Інформацію щодо ситуації з чергами на кордоні можна відстежувати онлайн.

Повернення до Польщі

Якщо ви повертаєтесь з України до Польщі, де маєте тимчасовий захист та отримуєте виплати, врахуйте дуже важливий нюанс.

Важливо! Виїзд із Польщі на термін менш як 30 днів не позбавляє українських біженців права на пільги. Але коли громадяни України, які мають статус тимчасового захисту, повертаються до Польщі, під час паспортного контролю повинні надати прикордонній службі документ Diia.pl. В іншому разі є ризик втратити статус PESEL UKR.

Обов'язково контролюйте цей момент. Адже польські прикордонники можуть не запитати вас про наявність Diia.pl, відтак дані іноземця не будуть внесені до реєстрів та доведеться відновлювати соціальну допомогу. Тому при поверненні з України до Польщі потрібно:

Повідомити прикордонників, що ви користуєтесь своїм правом на тимчасовий захист;

Показати цифровий варіант документа Diia.pl, що підтверджує вашу особу.

Усі важливі правила, які потрібно пам'ятати при перетині кордону Україна-Польща ми зібрали у розлогому матеріалі.