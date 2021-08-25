Подібні екрани вже появилися на зупинках Кракова і Познані. У Варшаві таких встановлять щонайменше 15 штук.

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Як цифровий екран на зупинці може полегшити життя гостям Варшави

Система Digital Citylight використовує загальнодоступні дані про місцеперебування транспорту в реальному часі. Тобто, пасажири можуть бачити, де перебувають потрібні їм автобуси та трамваї.

На екранах буде висвітлюватися інформація про затори на дорогах і погоду. Також на них можна буде переглянути авторський інформаційний канал Cityinfo.

Крім того, від спеціальних екранів можна буде зарядити свій смартфон і навіть скористатися антисептиком для рук.

Відомо, що перша партія такого обладнання буде працювати у тестовому режимі. Обслуговуванням спеціальних екранів займається компанія AMS.

На варшавських зупинках встановлюють цифрові екрани / Фото AMS