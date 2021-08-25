Подобные экраны уже появились на остановках Кракова и Познани. В Варшаве таких установят не менее 15 штук.

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Как цифровой экран на остановке может облегчить жизнь гостям Варшавы

Система Digital Citylight использует общедоступные данные о местонахождении транспорта в реальном времени. То есть, пассажиры могут видеть, где находятся нужные им автобусы и трамваи .

На экранах будет высвечиваться информация о пробках на дорогах и погоде . Также на них можно будет посмотреть авторский информационный канал Cityinfo .

Кроме того, от специальных экранов можно будет зарядить свой смартфон и даже воспользоваться антисептиком для рук.

Известно, что первая партия такого оборудования будет работать в тестовом режиме. Обслуживанием специальных экранов занимается компания AMS.

На варшавских остановках устанавливают цифровые экраны / Фото AMS