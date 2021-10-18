Вакцинація або звільнення: польська фірма вдалася до крайніх заходів у боротьбі з COVID-19

Польська компанія заявила, що готова звільняти своїх невакцинованих працівників. У такий спосіб у компанії вирішили протидіяти поширенню COVID-19.

Відповідні застереження компанія надіслала своїм співробітникам у повідомленнях. Мовиться про польську фірму Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacji.

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Всі працівники компанії отримали інструкції про те, як ефективно запобігати поширенню коронавірусу. Більшість настанов були цілком раціональним, за винятком кінця повідомлення, який є дуже суперечливим.

У повідомленні зазначається, що через надання основних послуг населенню, тих, хто не був щеплений проти COVID-19, відправляють у відпустку без збереження заробітної плати або звільнять.

Що відомо про фірму? Компанія розташована у польському містечку Хожув, що у Сілезькому воєводстві. Вона надає широкий спектр послуг з водопостачання та водовідведення.

Примусова відпустка для невакцинованих працівників суперечить польському закону. Наразі немає жодного законодавчого акту, який би дозволяв таку сегрегацію працівників.

Зауважимо, що подібний інцидент стався і в Україні. Раніше в Івано-Франківську працівникам виконавчого комітету міськради погрожували звільненням за відмову вакцинації. Такі погрози є порушенням прав людини, навіть попри те, що вакцинація – єдиний спосіб зупинити пандемію COVID-19.

Яка ситуація з COVID-19 у Польщі

Як пише Worldometers, Польща перебуває на 16 місці за кількістю хворих на коронавірус. Україна у цьому антирейтингу посіла 19 місце. Від початку пандемії у Польщі зафіксували вже 2,9 мільйона хворих на коронавірус. Трохи більше за 76 тисяч людей померли, натомість 2,6 мільйона хворих одужали.