Соответствующие предостережения компания отправила своим сотрудникам в сообщениях. Говорится о польской фирме Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacji.

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Все работники компании получили инструкции о том, как эффективно предотвращать распространение коронавируса. Большинство установок были вполне рациональным, за исключением конца сообщения, который является очень противоречивым.

В сообщении отмечается, что из-за предоставления основных услуг населению, тех, кто не был привит против COVID-19, отправят в отпуск без сохранения заработной платы или уволят.

Обратите внимание! Принудительный отпуск для не вакцинированных работников противоречит польскому закону. Пока нет ни одного законодательного акта, который бы позволял такую ​​сегрегацию работников.

Что известно о фирме? Компания расположена в польском городке Хожув, что в Силезском воеводстве. Она предоставляет широкий спектр услуг по водоснабжению и водоотведению.

Заметим, что подобный инцидент произошел и в Украине. Ранее в Ивано-Франковске работникам исполнительного комитета горсовета угрожали увольнением за отказ от вакцинации. Такие угрозы являются нарушением прав человека, даже несмотря на то, что вакцинация – единственный способ остановить пандемию COVID-19.

Какова ситуация с COVID-19 в Польше

Как пишет Worldometers, Польша находится на 16 месте по количеству больных коронавирусом. Украина в этом антирейтинге заняла 19 место. С начала пандемии в Польше зафиксировали уже 2,9 миллиона больных коронавирусом. Немного больше чем 76 тысяч человек умерли, в то же время 2,6 миллиона больных выздоровели.