Відповідні застереження компанія надіслала своїм співробітникам у повідомленнях. Мовиться про польську фірму Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągowe i Kanalizacji.

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Всі працівники компанії отримали інструкції про те, як ефективно запобігати поширенню коронавірусу. Більшість настанов були цілком раціональним, за винятком кінця повідомлення, який є дуже суперечливим.

У повідомленні зазначається, що через надання основних послуг населенню, тих, хто не був щеплений проти COVID-19, відправляють у відпустку без збереження заробітної плати або звільнять.

Зверніть увагу! Примусова відпустка для невакцинованих працівників суперечить польському закону. Наразі немає жодного законодавчого акту, який би дозволяв таку сегрегацію працівників.

Що відомо про фірму? Компанія розташована у польському містечку Хожув, що у Сілезькому воєводстві. Вона надає широкий спектр послуг з водопостачання та водовідведення.

Зауважимо, що подібний інцидент стався і в Україні. Раніше в Івано-Франківську працівникам виконавчого комітету міськради погрожували звільненням за відмову вакцинації. Такі погрози є порушенням прав людини, навіть попри те, що вакцинація – єдиний спосіб зупинити пандемію COVID-19.

Яка ситуація з COVID-19 у Польщі

Як пише Worldometers, Польща перебуває на 16 місці за кількістю хворих на коронавірус. Україна у цьому антирейтингу посіла 19 місце. Від початку пандемії у Польщі зафіксували вже 2,9 мільйона хворих на коронавірус. Трохи більше за 76 тисяч людей померли, натомість 2,6 мільйона хворих одужали.