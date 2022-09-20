Як українцям в Польщі записатися на четверте щеплення від коронавірусу

У Польщі почали робити четверту прививку від від Covid-19. Читайте далі, як українці, які перебувають в країні, можуть записатися на вакцинацію.

Так, раніше четверту дозу вакцини від коронавірусу кололи лише тим людям, які вже досягли 60-річного віку. А з 16 вересня вакцинацію можуть пройти діти віком від 12 років та дорослі, які зробили три щеплення від Covid-19.

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Майже 60% населення Польщі повністю вакциноване від коронавірусу. При цьому майже 37% уже отримали бустерну дозу.

Від 16 вересня понад 14 тисяч людей у ​​Польщі зробили нове щеплення від коронавірусу, яке адаптоване до штаму Омікрон. Усього за три дні на ревакцинацію записалося понад 81 тисяча осіб.

Як записатися на вакцинацію четвертою дозою

Звернутися до лікаря за електронним направленням (при собі потрібно мати документ, що підтверджує вашу особу).

Можна також записатись через онлайн-кабінет pacjent.gov.pl, якщо у вас є номер PESEL.

Після запису оберіть пункт вакцинації. Це можна зробити трьома способами: зателефонувавши за номером 989, відправити SMS-повідомлення з текстом "SzczepimySie" на номер 664 908 556 або записатися безпосередньо у вибраному місці вакцинації.

У день вакцинації (в уже у вибраному вами пункті щеплення) вам потрібно буде заповнити спеціальну анкету.

Для ревакцинації доступні дві вакцини – Pfizer та Moderna. А вводити четверту дозу рекомендують після 120 днів з моменту останнього бустера.