Так, ранее четвертую дозу вакцины от коронавируса кололи только тем людям, которые уже достигли 60-летнего возраста. А с 16 сентября вакцинацию могут пройти дети от 12 лет и взрослые, которые сделали три прививки от Covid-19.
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С 16 сентября более 14 тысяч человек в Польше сделали новую прививку от коронавируса, адаптированную к штамму Омикрон. Всего за три дня на ревакцинацию записалось более 81 тысяча человек.
Как записаться на вакцинацию четвертой дозой
- Обратиться к врачу за электронным направлением (при себе нужно иметь документ, подтверждающий вашу личность).
- Можно также записаться через онлайн-кабинет pacjent.gov.pl, если у вас есть номер PESEL.
- После записи выберите пункт вакцинации. Это можно сделать тремя способами: позвонив по номеру 989, отправить SMS-сообщение с текстом SzczepimySie на номер 664 908 556 или записаться непосредственно в выбранном месте вакцинации.
- В день вакцинации (в уже выбранном вами пункте прививки) вам нужно будет заполнить специальную анкету.