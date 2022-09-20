Так, раніше четверту дозу вакцини від коронавірусу кололи лише тим людям, які вже досягли 60-річного віку. А з 16 вересня вакцинацію можуть пройти діти віком від 12 років та дорослі, які зробили три щеплення від Covid-19.
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Від 16 вересня понад 14 тисяч людей у Польщі зробили нове щеплення від коронавірусу, яке адаптоване до штаму Омікрон. Усього за три дні на ревакцинацію записалося понад 81 тисяча осіб.
Як записатися на вакцинацію четвертою дозою
- Звернутися до лікаря за електронним направленням (при собі потрібно мати документ, що підтверджує вашу особу).
- Можна також записатись через онлайн-кабінет pacjent.gov.pl, якщо у вас є номер PESEL.
- Після запису оберіть пункт вакцинації. Це можна зробити трьома способами: зателефонувавши за номером 989, відправити SMS-повідомлення з текстом "SzczepimySie" на номер 664 908 556 або записатися безпосередньо у вибраному місці вакцинації.
- У день вакцинації (в уже у вибраному вами пункті щеплення) вам потрібно буде заповнити спеціальну анкету.