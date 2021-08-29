Вакансії для мігрантів: яких працівників бракує в Чехії та Польщі

Чехія та Польща – найпопулярніші напрямки для трудових мігрантів з України. Кількість вакансій, відкритих у цих країнах, продовжує збільшуватися. Розповідаємо, у яких галузях пропозицій роботи зараз є найбільше.

Найбільше у зазначених країнах потребують працівників будівельної галузі. Водночас попит на висококваліфікованих працівників теж продовжує рости.

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Робота в Чехії

З квітня 2021 року у Чехії зареєстровано понад 350 тисяч вакансій. У країні найчастіше шукають:

мулярів;

покрівельників;

теслярів;

зварювальників;

сантехніків;

працівників на промисловому виробництві.

Згідно з останнім підрахунком Євростату, у Чехії зараз рекордний у Європі показник вакансій до загальної кількості робочих місць.

Робота в Польщі

Як і в Чехії, у Польщі не вистачає робочих рук у промисловій та будівельній галузях, складських робітників, зварювальників та слюсарів.

Крім того, польські ресторани та готелі після послаблення карантину почали заявляти про нестачу персоналу.