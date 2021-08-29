Больше всего в указанных странах нуждаются в работниках строительной отрасли. В то же время спрос на высококвалифицированных работников тоже продолжает расти.
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Работа в Чехии
С апреля 2021 года в Чехии зарегистрировано более 350 тысяч вакансий. В стране чаще всего ищут:
- каменщиков;
- кровельщиков;
- плотников;
- сварщиков;
- сантехников;
- работников на промышленном производстве.
Согласно последним подсчетам Евростата, в Чехии сейчас рекордный в Европе показатель вакансий от общего количества рабочих мест.
Работа в Польше
Как и в Чехии, в Польше не хватает рабочих рук в промышленной и строительной отраслях, складских рабочих, сварщиков и слесарей.
Кроме того, польские рестораны и гостиницы после ослабления карантина начали заявлять о недостатке персонала.