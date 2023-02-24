United Airlines безплатно надаватиме покращені місця пасажирам з дітьми

Така опція буде доступна пасажирам, які вилітають з дітьми до 12 років. Але лише у тому випадку, коли наявний вибір звичайних місць не дозволяє їм сидіти разом.

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До цього United Airlines у найдешевшому тарифі економкласу не дозволяла безплатно обирати місця під час бронювання. Конкретні місця надавалися безкоштовно лише під час онлайн-реєстрації за добу до вильоту.

При цьому авіаперевізник не гарантував розміщення разом у салоні літака пасажирам з одного бронювання навіть у разі, якщо серед пасажирів є діти.

Це питання підіймав і Байден

Питання розсаджування сімей по різних частинах літака підіймав навіть президент США Джо Байден під час звернення до Конгресу в лютому 2023 року.

Тоді він заявив, що "заборонить авіаперевізникам брати плату за те, щоб родини могли сидіти разом". Президент підкреслив, що авіакомпанії не можуть відноситися до дітей як до багажу, натякаючи на запроваджені декілька років тому багажні збори за перевезення великих валіз.

Тож дедалі більше компаній вводять таку послугу безкоштовно, зокрема рішення прийняла й United Airlines.