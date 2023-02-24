United Airlines будет бесплатно предоставлять улучшенные места пассажирам с детьми

Такая опция будет доступна пассажирам, вылетающим с детьми до 12 лет. Но только в том случае, когда имеющийся выбор обычных мест не позволяет им сидеть вместе.

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До этого United Airlines в самом дешевом тарифе экономкласса не позволяла бесплатно выбирать места во время бронирования. Конкретные места предоставлялись бесплатно только во время онлайн регистрации за сутки до вылета.

При этом авиаперевозчик не гарантировал размещение вместе в салоне самолета пассажирам с одного бронирования даже в том случае, если среди пассажиров есть дети.

Этот вопрос поднимал и Байден

Вопрос рассадки семей по разным частям самолета поднимал даже президент США Джо Байден во время обращения в Конгресс в феврале 2023 года.

Тогда он заявил, что "запретит авиаперевозчикам брать плату за то, чтобы семьи могли сидеть вместе". Президент подчеркнул, что авиакомпании не могут относиться к детям как к багажу, намекая на введенные несколько лет назад багажные сборы за перевозку больших чемоданов.

Поэтому все больше компаний вводят такую услугу бесплатно, в том числе решение приняла и United Airlines.