Вілла з літака Boeing 737 на вершині скелі на індонезійському острові Балі, безперечно, саме той випадок. Як виглядає унікальний Private Jet by Hanging Gardens, скільки коштує проживання і що чекає відвідувачів вілли – дивіться і читайте в матеріалі.

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"Крилата" вілла сконструйована з пасажирського лайнера Boeing 737, який раніше належав флоту авіакомпанії Mandala Airlines, що вже не існує.

Літак, що вийшов з експлуатації, купив підприємець і власник готельної мережі Bubble Hotel Bali Фелікс Демін у 2021 році. Боїнг транспортували на вершину скелі та встановили на висоті 150 метрів над рівнем моря недалеко від пляжу Ньянг-Ньянг.



Боїнг розташований на скелі над рівнем моря недалеко від пляжу Ньянг-Ньянг / Фото expedia.co.id, @privatejetvilla

Потім почалися роботи з трансформації літака на особливу віллу, щоб у відвідувачів не тільки перехоплювало подих від вигляду диво-готелю, що ніби ширяє над мальовничим узбережжям популярного курорту, але й для відповідності закладу своєму функціональному призначенню. Так, прибудували басейн, облаштували інтер'єр та апартаменти для проживання, доповнили іншими клубними та готельними атрибутами.

Люди повинні відчувати "вау-ефект" від кожної секунди перебування в цьому незвичайному місці,

– зізнається Демін.

На віллу можна потрапити сходами, що ведуть уздовж крила до головного входу. Всередині вітальня з барною стійкою, диваном-ліжком та скляним порталом, а також дві спальні з вбиральнями.

Кокпіт був перетворений на велику ванну кімнату з додатковими ілюмінаторами, щоб ті, хто перебуває всередині, могли бачити те, що "за бортом". У готелі є шезлонги, зона відпочинку на відкритому повітрі та місце для багаття.

Boeing 737 перетворили у розкішну віллу / Фото Felix Demin / Private Jet Villa

Вілла має запрацювати з квітня

На втілення ідеї з літаком-готелем на вершині скелі на Балі власнику закладу знадобилося трохи більше як рік.

Ціни на відпочинок у розкішній віллі Private Jet by Hanging Gardens можуть здатися багатьом "захмарними" – вартість складає від 7 000 доларів за добу. Проте це далеко не найвищі ціни для готелів у світі.