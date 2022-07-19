"Укрзалізниця" запустила платформу з інформацією про міжнародні рейси
Джерело:Укрзалізниця
"Укрзалізниця" запустила сайт про міжнародні рейси. На ньому можна знайти всю інформацію про варіанти поїздки залізницею.
Укрзалізниця запустила нову платформу для пасажирів
На платформі є інформація про пасажирські потяги, які їдуть з України закордон та навпаки. Також можна шукати інформацію про пересадки та рейси з аеропортів, а також графік роботи кас на вокзалах різних міст України.
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Так, наприклад, якщо вам треба з Відня повернутися до Києва, а квитки на прямий поїзд №149 Відень — Київ скінчилися, то ви можете "зробити хід конем" обрати альтернативний маршрут...,
– розповідають в Укрзалізниці.
Також додали, що дістатися України з будь-якої точки світу можна зі зручними пересадками на поїзди Укрзалізниці через 5 найближчих аеропортів:
- Варшава
- Будапешт
- Відень
- Краків (поїздом до Перемишля)
- Жешув (60 хвилин автотрансфер до Перемишля)
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