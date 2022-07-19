Укрзализныця запустила новую платформу для пассажиров

На платформе есть информация о пассажирских поездах, которые едут из Украины за границу и наоборот. Также можно искать информацию о пересадках и рейсах из аэропортов, а также графике работы касс на вокзалах разных городов Украины.

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Так, например, если вам нужно из Вены вернуться в Киев, а билеты на прямой поезд №149 Вена — Киев закончились, то вы можете "сделать ход конем" выбрать альтернативный маршрут...,

– рассказывают в Укрзализныце.

Также добавили, что добраться до Украины из любой точки мира можно с удобными пересадками на поезда Укрзализныци через 5 ближайших аэропортов:

Варшава

Будапешт

Вена

Краков (поездом в Перемышль)

Жешув (60 минут автотрансфер в Перемышль)



Укрзализныця запустила новую платформу для пассажиров / Фото УЗ​

Внимание! Новый сервис "Укрзализныци" можно найти по ссылке.

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