Укрзалізниця запустила нову платформу для пасажирів

На платформі є інформація про пасажирські потяги, які їдуть з України закордон та навпаки. Також можна шукати інформацію про пересадки та рейси з аеропортів, а також графік роботи кас на вокзалах різних міст України.

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Так, наприклад, якщо вам треба з Відня повернутися до Києва, а квитки на прямий поїзд №149 Відень — Київ скінчилися, то ви можете "зробити хід конем" обрати альтернативний маршрут...,

– розповідають в Укрзалізниці.

Також додали, що дістатися України з будь-якої точки світу можна зі зручними пересадками на поїзди Укрзалізниці через 5 найближчих аеропортів:

Варшава

Будапешт

Відень

Краків (поїздом до Перемишля)

Жешув (60 хвилин автотрансфер до Перемишля)

Укрзалізниця запустила нову платформу для пасажирів / Фото УЗ

Увага! Новий сервіс "Укрзалізниці" можна знайти за посиланням.

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