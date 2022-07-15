Так, автобусний оператор FlixBus влаштував шалений розпродаж квитків. Мінімальні ціни на поїздки встановленні на рейси балтійськими країнами.
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Деталі акції від FlixBus
Акція поширюється на Литву, Латвію та Естонію. Вартість квитків на автобуси, що курсують між цими країнами стартує від 2,99 євро в одну сторону. За такими цінами можна користуватися послугами FlixBus впродовж липня та серпня поточного року.
Перелік рейсів за 2,99 євро
- Рига – Вільнюс
- Таллін – Рига
- Вільнюс – Таллінн
- Пярну – Рига
- Каунас – Рига
- Шяуляй – Рига.
Де купити квитки
Квитки на автобус доступні в продажу на сайті компанії – FlixBus. Крім цього, можна купити в мобільному додатку компанії, а також в офлайн точках продажу по усій Україні.
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