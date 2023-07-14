Потяги з краківської ділянки затримувались подекуди на 5 годин. Українці, які дуже хотіли потрапити додому, вже почали розуміти, що запізняться на пересадку з Перемишля до Києва. Але "‎Укрзалізниця" придумала, як доставити всіх пасажирів до столиці України.

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Забрали всіх

Отже, 160 пасажирів із чотирьох різних рейсів мали квитки на потяги "‎Укрзалізниці" з Перемишля до Києва. Люди почали писати у службу підтримки українського перевізника, що європейські потяги затримуються і вони масово не встигнуть на пересадку.

Диспетчери "‎Укрзалізниці" у співпраці з польськими колегами перебудувати графіки руху, аби поїзд №716 забрав усіх пасажирів з квитками до України. І, зрештою, потяг був заповнений на 100%, затримався на 3 години, але всі українці таки доїхали додому. Трохи стомлені, але щасливі.

Пасажири попросили перевізника про допомогу / Фото з телеграму "‎Укрзалізниці"

Український перевізник подякував польським колегам за допомогу. А також українським пасажирам потягу №716, які поставились із розумінням і розмістили всіх українців у вагонах.