Поезда с краковского участка задерживались где-то на 5 часов. Украинцы, которые очень хотели попасть домой, уже начали понимать, что опоздают на пересадку из Перемышля в Киев. Но "Укрзализныця" придумала, как доставить всех пассажиров в столицу Украины.

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Забрали всех

Итак, 160 пассажиров из четырех разных рейсов должны были пересесть на поезда "Укрзализныци" из Перемышля в Киев. Люди начали писать в службу поддержки украинского перевозчика, что европейские поезда задерживаются, и они массово не успеют на пересадку.

Диспетчеры "Укрзализныци" в сотрудничестве с польскими коллегами перестроили графики движения, чтобы поезд №716 забрал всех пассажиров с билетами в Украину. В итоге, поезд был заполнен на 100%, задержался на 3 часа, но все украинцы доехали домой. Немного уставшие, но счастливые.

Пассажиры попросили перевозчика о помощи / Фото с телеграма "Укрзализныци"

Украинский перевозчик поблагодарил польских коллег за помощь. А также украинских пассажиров поезда №716, которые отнеслись с пониманием и разместили всех украинцев в вагонах.