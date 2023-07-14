У ДПСУ рекомендують враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб. На яких пунктах пропуску найбільша завантаженість повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

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Які черги на пунктах пропуску на кордоні України

Згідно з інформацією, яку відомство публікує кожні 3 години, найбільші черги на виїзд з України о 9 ранку утворилися на пунктах пропуску до Польщі.

"Краківець" – 80 легкових автомобілів, 6 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

– 80 легкових автомобілів, 6 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється; "Рава-Руська" – 70 легкових автомобілів, 3 автобуси, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації;

– 70 легкових автомобілів, 3 автобуси, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації; "Грушів" – 60 легкових автомобілів, 5 автобусів, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації;

– 60 легкових автомобілів, 5 автобусів, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації; "Устилуг" – 60 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється;

– 60 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів не здійснюється; "Шегині" – 45 легкових автомобілів, 9 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

– 45 легкових автомобілів, 9 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках); "Угринів" – 25 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації;

– 25 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації; "Смільниця" – 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації.

– 15 легкових автомобілів, 0 автобусів, пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації. "Ягодин" – 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

– 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється); "Нижанковичі" – здійснюється пропуск лише вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу (крім цистерн, для небезпечних вантажів, у тому числі ПММ);

На пунктах пропуску з іншими країнами черг немає, крім пунктів на кордоні з Угорщиною – від 10 до 25 легкових автомобілів.

В чому причина таких черг?

За добу 13 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 100 тисяч людей, з них на виїзд – 53 тисячі.

Кількість подорожувальників на кордоні зросла з початком літнього сезону. На пасажиропотік на кордоні України впливає сезон: влітку люди можуть поїхати відпочити, або брати участь в інших заходах за кордоном.

У відомстві радять перевіряти стан завантаженості пунктів пропуску на західній ділянці та обирати маршрут руху з огляду на черги. Прогнозується, що великий пасажиропотік зберігатиметься до кінця літа.