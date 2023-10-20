Український перевізник попереджає, що з 26 жовтня буде тимчасово обмежено курсування вагонів №431, 432 (Київ – Відень – Київ) та №430 (Відень – Чоп – Відень). Ці незручності виникли через незапланований ремонт на угорській колії.

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Згадані вагони будуть курсувати до станції Будапешт-Келеті, але без подальшого маршруту від Будапешта до Відня. Зміни будуть діяти з 27 жовтня до 18 листопада (при відправленні з Відня) та з 26 жовтня до 17 листопада (при відправленні з Києва).

Угорська залізниця організувала маршрути для тих, хто вже купив квитки.

Як дістатися до Відня?

Після прибуття на станцію Будапешт-Келеті (потяг прибуває о 8:20) потрібно сісти на метро (лінія М4) і доїхати до станції Будапешт-Келенфельд. Звідти кожних 30 хвилин відправляються автобуси до станції Татабанья, які підв'язані під пересадку на поїзди до Відня.

В УЗ наголосили, що проїзд на автобусі та потязі безкоштовний при наявності квитків до Відня.

Якщо пасажир має квиток у вагон №430 Чоп – Відень, можна безкоштовно скористатися іншими сидячими вагонами у поїздах Чоп – Захонь та Захонь – Будапешт, з якими й мав їхати вагон №430.

Як доїхати з Відня до Києва?

Потрібно скористатися одним із цих потягів з Відня до станції Татабанья в Угорщині: RJX 61 (відправлення 11:40), EC 145 (відправлення 12:42), RJX 63 (відправлення 13:40), EC 147 (відправлення 14:37), RJX 65 (відправлення 15:42).

Зі станції Татабанья автобуси курсують до станції Будапешт-Келенфельд. А вже звідти необхідно сісти на метро та доїхати до станції Будапешт-Келеті, звідки до Києва вирушають безпересадкові вагони (відправлення о 19:40).

Якщо у вас на руках квитки з Відня до Києва, то за проїзд платити не треба.

Тривалість поїздки автобусом (Татабанья – Будапешт-Келенфельд) близько 1 години, а на метро (від станції Будапешт-Келенфельд до станції Будапешт-Келеті) – 20 хвилин.

Нагадаємо, 15 жовтня запустили довгоочікуваний поїзд зі Львова до Варшави, який не курсував 18 років. Цей рейс сполучає 2 польських і 10 українських міст. Маршрут виконується із пересадкою на станції Рава-Руська. Більше про цей потяг читайте в нашому матеріалі.