15 жовтня запланований перший рейс нового потяга до Варшави. Також в цей день розпочне роботу залізничний пункт пропуску в Раві-Руській, який закрили майже два десятиліття тому. Це відкриває нові можливості для розвитку міжнародного сполучення України.

До теми Чеський RegioJet планує запустити потяг до кордону з Україною: що відомо

Деталі маршруту

Розклад руху розробили таким чином, щоб без додаткових пересадок охопити залізничним сполученням із Варшавою та Любліном не тільки Львів, а й інші міста на заході України: Івано-Франківськ, Коломию, Стрий, Моршин, Калуш, Жовкву та Брюховичі.

Нам знадобилося понад 6 місяців на реалізацію цього проєкту, зокрема на узгодження всіх деталей із польською стороною та відкриття пункту пропуску. Відтепер ще 10 населених пунктів України отримають залізничне сполучення з Варшавою та Любліном,

– підкреслив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Новий маршрут працюватиме з пересадкою на станції Рава-Руська на Львівщині. Саме тут пасажири змінюватимуть потяг з української широкої колії (1 520 міліметрів) на вузьку європейську (1 435 міліметрів).

Новий потяг з'єднає українські міста зі столицею Польщі / Фото з телеграму Укрзалізниці

Розклад та вартість квитка

Згідно з розкладом на сайті польської залізниці, із Рави-Руської поїзд відправлятиметься об 11:00 і прибуватиме до Варшави о 17:29. Тривалість дороги – 7,5 годин. Поїзд курсуватиме із зупинкою на станції Люблін. Рейси заплановані щоденно. За один раз перевозитимуть до 240 пасажирів.

Ціни на квитки на потяг із Рави-Руської до Варшави:

перший клас – 1 191 гривня;

другий клас – 1 068 гривень.

Важливо, що пасажирам не варто хвилюватися за можливі затримки. Адже зручна пересадка узгоджена заздалегідь, тому поїзд чекатиме на всіх, хто має квитки.

Дізнатися точний розклад та придбати квитки на новий потяг до Польщі можна у мобільному застосунку Укрзалізниці, а також у міжнародних касах вокзалів та через офіційні чат-боти перевізника.