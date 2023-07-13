Чому так мало поїздів з України до Європи: пояснення "‎Укрзалізниці"

"‎Укрзалізниця" розповіла про причини, через які відправляється так мало залізничних рейсів до Європи. Головна проблема – параметри колії.

Прямі потяги з України до Європи так складно запустити через суттєву проблему – різну ширину колії. Чи планує УЗ переходити на європейську вузькоколійку – читайте в матеріалі.

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Різні колії

Ширина європейської та української колії відрізняється, що обмежує подорожі між країнами на поїздах. В Європі ширина між внутрішніми краями рейок становить 1435 міліметрів. Водночас в Україні – 1520 міліметрів. Тому і рухомий склад для цих колій використовується різний.

В "‎Укрзалізниці" пояснили, що запускати поїзди куди завгодно і поставити на колію будь-які вагони – неможливо. Зараз існують вагони з можливістю зміни колісних пар, але їх кількість обмежена.

Різниця в ширині колій / Фото з телеграму "Укрзалізниці"

Також зазначають, що на кордоні з ЄС є ділянки суміщеної колії. На таких відрізках можуть рухатись потяги обох стандартів. Водночас до Хелма і Перемишля прокладено широку колію.

Потяг Київ – Варшава

Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що тестовий поїзд Київ – Варшава здійснив перший рейс. Саме на цей напрямок є шалений попит пасажирів, але купити на нього квиток дуже складно. Місць за цим маршрутом так мало, тому що польські залізничники пропускають лише спеціальні вагони міжнародного стандарту RIC з тримісними купе.

Але тестовий потяг був сформований із 14 вагонів українського зразка та успішно проїхав із Києва до Варшави. Для цього "Укрзалізниця‎" провела переговори щодо сумісності вагонів із польською інфраструктурою. Вдалося отримати технічне підтвердження від польського регулятора та успішно запустити тестовий рейс.

Чи може Україна перейти на вузьку колію

У травні минулого року міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив: Україні варто будувати європейську колію для інтеграції в транспортну систему ЄС. Він зазначив, що вартість переведення однієї залізничної лінії на західні стандарти коливається від 2 до 3 мільярдів доларів.

Україна є найбільшою державою Європи з розгалуженою залізничною системою. Протяжність тільки головних колій складаєТому для того, щоб повністю перейти на стандарт євроколії, Україні може знадобитися понадА орієнтовна вартість такої реформи – близько