Прямые поезда из Украины в Европу так сложно запустить из-за существенной проблемы – разной ширины колеи. Планирует ли УЗ переходить на европейскую узкоколейку – читайте в материале.

К теме Поезд Киев – Хелм не отменят: продажа билетов возобновлена

Разные пути

Ширина европейских и украинских железнодорожных путей отличается, что ограничивает путешествия между странами на поездах. В Европе ширина между внутренними краями рельсов составляет 1435 миллиметров. В то же время в Украине – 1520 миллиметров. Поэтому и вагоны для этих путей используются разные.

В "Укрзализныце" объяснили, что запускать поезда куда угодно и поставить на рельсы любые вагоны – невозможно. Сейчас существуют составы с возможностью смены колесных пар, но их количество ограничено.

Разница в ширине колеи / Фото с телеграма "Укрзализныци"

Также отмечают, что на границе с ЕС есть участки совмещенных путей. На таких отрезках могут двигаться поезда обоих стандартов. В то же время в Хелм и Пшемысль проложена широкая колея.

Поезд Киев – Варшава

Ранее "Укрзализныця" сообщила, что тестовый поезд Киев – Варшава совершил первый рейс. Именно на это направление огромный спрос пассажиров, но купить на него билет очень сложно. Мест по этому маршруту так мало, потому что польские железнодорожники пропускают только специальные вагоны международного стандарта RIC с трехместными купе.

Но тестовый поезд был сформирован из 14 вагонов украинского образца и успешно проехал из Киева в Варшаву. Для этого "Укрзализныця" провела переговоры по совместимости вагонов с польской инфраструктурой. Удалось получить техническое подтверждение от польского регулятора и успешно запустить тестовый рейс.

Может ли Украина перейти на узкие пути

В мае прошлого года министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил: Украине нужно строить европейскую железную дорогу для интеграции в транспортную систему ЕС. Он отметил, что стоимость перевода одной железнодорожной линии на западные стандарты колеблется от 2 до 3 миллиардов долларов.

Украина является крупнейшим государством Европы с разветвленной железнодорожной системой. Протяженность только главных путей составляет более 20 000 километров. Поэтому для того, чтобы полностью перейти на стандарт евроколеи, Украине может понадобиться больше 20 лет. А ориентировочная стоимость такой реформы – около 250 миллиардов евро.