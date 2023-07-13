Прямі потяги з України до Європи так складно запустити через суттєву проблему – різну ширину колії. Чи планує УЗ переходити на європейську вузькоколійку – читайте в матеріалі.
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Різні колії
Ширина європейської та української колії відрізняється, що обмежує подорожі між країнами на поїздах. В Європі ширина між внутрішніми краями рейок становить 1435 міліметрів. Водночас в Україні – 1520 міліметрів. Тому і рухомий склад для цих колій використовується різний.
В "Укрзалізниці" пояснили, що запускати поїзди куди завгодно і поставити на колію будь-які вагони – неможливо. Зараз існують вагони з можливістю зміни колісних пар, але їх кількість обмежена.
Різниця в ширині колій / Фото з телеграму "Укрзалізниці"
Також зазначають, що на кордоні з ЄС є ділянки суміщеної колії. На таких відрізках можуть рухатись потяги обох стандартів. Водночас до Хелма і Перемишля прокладено широку колію.
Потяг Київ – Варшава
Раніше "Укрзалізниця" повідомила, що тестовий поїзд Київ – Варшава здійснив перший рейс. Саме на цей напрямок є шалений попит пасажирів, але купити на нього квиток дуже складно. Місць за цим маршрутом так мало, тому що польські залізничники пропускають лише спеціальні вагони міжнародного стандарту RIC з тримісними купе.
Але тестовий потяг був сформований із 14 вагонів українського зразка та успішно проїхав із Києва до Варшави. Для цього "Укрзалізниця" провела переговори щодо сумісності вагонів із польською інфраструктурою. Вдалося отримати технічне підтвердження від польського регулятора та успішно запустити тестовий рейс.
Чи може Україна перейти на вузьку колію
У травні минулого року міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив: Україні варто будувати європейську колію для інтеграції в транспортну систему ЄС. Він зазначив, що вартість переведення однієї залізничної лінії на західні стандарти коливається від 2 до 3 мільярдів доларів.