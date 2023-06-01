Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте та її український колега Ігор Клименко підписали у вівторок у Брюсселі угоду про взаємне визнання та обмін водійських посвідчень громадян України в Литві.
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Для українців у Литві спростили обмін водійських посвідчень
Водійські права громадян України у Литві вже визнаються. Але тепер при обміні посвідчень водія категорії А та В українцям більше не треба буде складати іспит з водіння.
Ми підписали угоду, на яку дуже чекають українці, які проживають у Литві. Ми повністю підтримуємо Україну і робимо все, щоб забезпечити максимальне надання послуг для українців, які проживають у Литві,
– сказала Агне Білотайте.
Для обміну треба буде надати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та медичну довідку.
Угода набуде чинності за кілька місяців, щойно будуть завершені усі необхідні процедури в обох країнах.
Італія запроваджує реєстрацію українських автомобілів
З 22 травня українські біженці в Італії повинні зареєструвати свої автомобілі. Щоб мати можливість керувати транспортним засобом через рік в цій країні, треба отримати тимчасові номерні знаки (ЕЕ).
Згідно з правилами, через рік перебування в Італії українці не можуть користуватися автомобілями з українськими номерами.