Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и ее украинский коллега Игорь Клименко подписали во вторник в Брюсселе соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений граждан Украины в Литве.
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Для украинцев в Литве упростили обмен водительских удостоверений
Водительские права граждан Украины в Литве уже признаются. Но теперь при обмене водительских удостоверений категории А и В украинцам больше не нужно будет сдавать экзамен по вождению.
Мы подписали соглашение, которого очень ждут украинцы, проживающие в Литве. Мы полностью поддерживаем Украину и делаем все, чтобы обеспечить максимальное предоставление услуг для проживающих в Литве украинцев,
– сказала Агне Билотайте.
Для обмена нужно будет предоставить документ о постоянном месте жительства в стране, оригинал водительского удостоверения и медицинскую справку.
Соглашение вступит в силу через несколько месяцев, как только будут завершены все необходимые процедуры в обеих странах.
Италия вводит регистрацию украинских автомобилей
С 22 мая украинские беженцы в Италии должны зарегистрировать свои автомобили. Чтобы иметь возможность управлять транспортным средством через год в этой стране, нужно получить временные номерные знаки (ЭЭ).
Согласно правилам, спустя год пребывания в Италии украинцы не могут пользоваться автомобилями с украинскими номерами.