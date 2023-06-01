Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте и ее украинский коллега Игорь Клименко подписали во вторник в Брюсселе соглашение о взаимном признании и обмене водительских удостоверений граждан Украины в Литве.

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Для украинцев в Литве упростили обмен водительских удостоверений

Водительские права граждан Украины в Литве уже признаются. Но теперь при обмене водительских удостоверений категории А и В украинцам больше не нужно будет сдавать экзамен по вождению.

Мы подписали соглашение, которого очень ждут украинцы, проживающие в Литве. Мы полностью поддерживаем Украину и делаем все, чтобы обеспечить максимальное предоставление услуг для проживающих в Литве украинцев,

– сказала Агне Билотайте.

Для обмена нужно будет предоставить документ о постоянном месте жительства в стране, оригинал водительского удостоверения и медицинскую справку.

Соглашение вступит в силу через несколько месяцев, как только будут завершены все необходимые процедуры в обеих странах.

Италия вводит регистрацию украинских автомобилей

С 22 мая украинские беженцы в Италии должны зарегистрировать свои автомобили. Чтобы иметь возможность управлять транспортным средством через год в этой стране, нужно получить временные номерные знаки (ЭЭ).

Согласно правилам, спустя год пребывания в Италии украинцы не могут пользоваться автомобилями с украинскими номерами.