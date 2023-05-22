Українцям у Польщі масово анулюють статус UKR: що сталося

Найчастіше українці втрачають статус тимчасового захисту UKR після короткої поїздки до України. Проблема в тому, що біженців при поверненні до Польщі реєструють як туристів. Після цього вони залишаються без пільг.

Польські журналісти зібрали історії кількох українських жінок, які ненадовго виїжджали в Україну – хтось на зустріч з чоловіком, хтось на похорон. Але після повернення до Польщі їх чекав неприємний сюрприз: жінок на кордоні внесли в базу як туристок, а не біженок.

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Чому українці втрачають пільги

Одна з українок про втрату статусу тимчасового захисту дізналась випадково. Жінка викликала швидку для дитини, а за лікування їй виставили рахунок на 8 000 злотих (71 тисяча гривень). Виявилось, що статус UKR втрачено, бо жінка ненадовго їздила до України, щоб продовжити документи на інвалідність сина. При повторному в'їзді до Польщі у її документах не вказали, що вона біженка.

Інша українка розповіла, що повернулася до Польщі з України, її оформили як туристку. При цьому тимчасовий статус залишився активним, але виплати припинилися.

У найгіршому становищі опинились жінки, які приїхали до Польщі з дітьми. Адже пільга "‎500+" (щомісячна допомога на дитину) зникла з їхніх рахунків, а медичні заклади перестали їх приймати.

За законом можна виїжджати з Польщі без втрати статусу на 30 днів / Фото Straż Graniczna Polska

В чому проблема і що робити

Польський омбудсмен з прав людини Марцін Вячек підтвердив, що останнім часом надходить багато скарг на втрату статусу тимчасового захисту. На його думку, проблема криється у реєстрах Прикордонної служби – там фіксують лише дату виїзду, але не дату повернення. І тоді біженцям складно довести, що вони перебували за межами Польщі менш як 30 днів. Коли українці повертаються, їх не просять показати електронний документ diia.pl. А треба вимагати, щоб прикордонники змінили статус у реєстрі.

Біженці можуть навіть не здогадуватись, що вони автоматично втратили статус UKR. Найцікавіше, що виплати деколи продовжують нараховувати. Але потім українці отримують повідомлення про необхідність повернення коштів.

Проблеми зі скасуванням статусу UKR (PESEL) трапляються в українців регулярно. Тому для того, щоб не проходити через всі "‎кола пекла" бюрократичної системи Польщі, краще при поверненні з України на кордоні показати документ diia.pl. І уточнити у прикордонника, чи вказав він у реєстрі дату вашого повернення.

Сатус UKR (PESEL) таки анулювали: куди звертатися

Якщо позбавлення статусу відбулося, у посольстві рекомендують українцям звертатися до місцевих адміністрацій, які опікуються видачею цього статусу з проханням про його відновлення. У випадку відмови – громадянина України направляють до Прикордонної служби або до регіонального управління у справах іноземців.

Для з'ясування питання можна телефонувати на гарячі лінії: