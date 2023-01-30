Крім цього, Diia.pl стане у пригоді під час повторного перетину українсько-польського кордону. Для чого це потрібно, розповіли у Прикордонній службі Польщі.

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При в'їзді до Польщі українці повинні показати документ Diia.pl

Виїзд із Польщі на термін менш як 30 днів не позбавляє українських біженців права на пільги. Але коли громадяни України, які мають статус тимчасового захисту, повертаються до Польщі, під час паспортного контролю вони повинні надати польській прикордонній службі документ Diia.pl і повідомити, що вони користуються тимчасовим захистом.

Інакше є ризик втратити статус PESEL UKR. Річ у тому, що при в'їзді до Польщі дані іноземця не будуть внесені до реєстрів, на основі яких надається статус тимчасового захисту і який пов’язаний з численними соціальними правами.

Документ Diia.pl дають право українцям на:

перетин зовнішніх кордонів ЄС і внутрішніх кордонів країн Шенгенської угоди;

перебування на території Польщі протягом терміну дії документа;

перебування на території інших держав Шенгену до 90 днів за останні 180 днів.

Посвідка на проживання diia.pl у мобільному додатку mObywatel доступна тим іноземцям, на яких поширюється Specustawa та які мають номер PESEL UKR і створили довірений профіль.

До слова! Для чого документ Diia.pl потрібен українцям в Польщі та як його встановити, ми уже розповідали.