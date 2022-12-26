Дізнайтеся детальніше, хто і з якої причини може втратити цей статус, а також як його відновити.
Зауважте Українців в Польщі попередили про шахрайство з номерами PESEL
Єдиною підставою для скасування статусу UKR (PESEL) є стаття 11 пункт 2 "Закону про Допомогу громадянам України у зв'язку із збройним конфліктом на території цієї держави", якщо особа виїжджає з території Республіки Польща на термін понад 1 місяць,
– пояснюють в українському посольстві.
Усі інші підстави для скасування такого статусу є неправомірними.
Анулювали статус UKR (PESEL): що робити
Якщо позбавлення статусу відбулося, у посольстві рекомендують українцям звертатися до місцевих адміністрацій (Urząd miasta/urząd dzielnicy, urząd gminy), які опікуються видачею цього статусу з проханням про його відновлення.
У випадку відмови – громадянина України направляють до Прикордонної служби (Straż Graniczna), або ж можна звертатися до регіональних управлінь у справах іноземців (Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców), чи до Управління у справах іноземців у місті Варшава.
Для з'ясування питання можна телефонувати на гарячі лінії:
- гаряча лінія відділу у справах іноземців Мазовецького воєводського управління у Варшаві: +48 (22) 695 67 73;
- гаряча лінія Управління у Справах іноземців в місті Варшава: +48 47 721 75 75.
До слова, разом зі скасуванням статусу UKR українці втрачають пільги та право на соціальні виплати. Самостійно перевірити свій статус в реєстрі PESEL можна за посиланням.