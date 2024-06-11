Дуда вже підписав: Польща ухвалила доленосне рішення для українців

Українці можуть легально перебувати на території Польщі до 30 вересня 2025 року. Упродовж цього часу вони отримуватимуть доступ до медичних послуг та різноманітних виплат від держави.

Поправку до закону вже підписав президент Анджей Дуда. Мовиться, що тепер українці на території Польщі отримуватимуть допомогу на виховання та від "Доброго старту" залежно від того, чи їхні діти навчаються у місцевих освітніх закладах.

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Окрім того, відтепер подавати заявку, аби отримати PESEL зі статусом UKR, потрібно "негайно після прибуття" до Польщі.

Як українцям знайти роботу у Польщі

Наразі польські роботодавці максимально шукають працівників-іноземців. Зокрема, з України. На території Польщі наразі – суттєва криза кадрів. Покращити ситуацію не допомагає навіть зростання зарплат, яке зафіксували у країні. Експерти вже прогнозують, що у перспективі від цього може суттєво постраждати економіка країни. Найбільше працівників шукають для сезонних робіт. Якщо ситуація не врегулюється, у 2024 році може загинути 40% врожаю. Окрім того, криза кадрів у таких сферах:

виробнича;

логістична;

будівельна;

послуг.

Окрім того, українці активно розвивають у Польщі свій бізнес. Переважно мовиться про ті сфери, які не вимагають на старті суттєвих вкладень. Зокрема, – онлайн-торгівля. Зауважують, що найчастіше українці створюють робочі місця для своїх земляків.