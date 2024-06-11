Поправку до закону вже підписав президент Анджей Дуда. Мовиться, що тепер українці на території Польщі отримуватимуть допомогу на виховання та від "Доброго старту" залежно від того, чи їхні діти навчаються у місцевих освітніх закладах.

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Окрім того, відтепер подавати заявку, аби отримати PESEL зі статусом UKR, потрібно "негайно після прибуття" до Польщі.

Як українцям знайти роботу у Польщі

Наразі польські роботодавці максимально шукають працівників-іноземців. Зокрема, з України. На території Польщі наразі – суттєва криза кадрів. Покращити ситуацію не допомагає навіть зростання зарплат, яке зафіксували у країні. Експерти вже прогнозують, що у перспективі від цього може суттєво постраждати економіка країни. Найбільше працівників шукають для сезонних робіт. Якщо ситуація не врегулюється, у 2024 році може загинути 40% врожаю. Окрім того, криза кадрів у таких сферах:

виробнича;

логістична;

будівельна;

послуг.

Окрім того, українці активно розвивають у Польщі свій бізнес. Переважно мовиться про ті сфери, які не вимагають на старті суттєвих вкладень. Зокрема, – онлайн-торгівля. Зауважують, що найчастіше українці створюють робочі місця для своїх земляків.