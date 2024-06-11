Поправку к закону уже подписал президент Анджей Дуда. Говорится, что теперь украинцы на территории Польши будут получать помощь на воспитание и от "Доброго старта" в зависимости от того, учатся ли их дети в местных образовательных учреждениях.

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Кроме того, отныне подавать заявку, чтобы получить PESEL со статусом UKR, нужно "немедленно по прибытии" в Польшу.

Как украинцам найти работу в Польше

Сейчас польские работодатели максимально ищут работников-иностранцев. В частности, из Украины. На территории Польши сейчас – существенный кризис кадров. Улучшить ситуацию не помогает даже рост зарплат, которое зафиксировали в стране. Эксперты уже прогнозируют, что в перспективе от этого может существенно пострадать экономика страны. Больше всего работников ищут для сезонных работ. Если ситуация не урегулируется, в 2024 году может погибнуть 40% урожая. Кроме того, кризис кадров в таких сферах:

производственная;

логистическая;

строительная;

услуг.

Кроме того, украинцы активно развивают в Польше свой бизнес. Преимущественно говорится о тех сферах, которые не требуют на старте существенных вложений. В частности, – онлайн-торговля. Замечают, что чаще всего украинцы создают рабочие места для своих земляков.